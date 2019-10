El Grupo Mixto critica las rebajas fiscales de la Xunta para "comprarse un chalé en primera línea de playa en Sanxenxo"

Actualizado 18/10/2019 13:24:21 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto, Luís Villares, ha cargado contra las rebajas fiscales "demagógicas" de la Xunta, que incluye en los presupuestos de 2020, para "comprarse un chalé en primera línea de playa en Sanxenxo".

En declaraciones a los medios este viernes en el Parlamento, Villares ha hecho una valoración "negativa" tanto del capítulo de gasto como de ingresos del Gobierno gallego para 2020. Así, censura que hay una inversión social "menor que en 2009", a pesar de haber "más riqueza", mientras lo destinado a servicios como sanidad será "inferior" a cuando "llegó Feijóo a la Xunta".

A esto se une una política fiscal que "no es justa", pues "es necesario que las personas que más dinero tienen contribuyan más". "No estamos de acuerdo con que quien hereda 900.000 euros no pague ningún impuesto", reprocha.

En esta línea, el también portavoz de En Marea opina que "no se puede seguir bajando el impuesto de patrimonio a los más ricos", "como se hizo el año pasado", pues "las 6.000 personas más ricas de Galicia pagaron este año 17 millones menos, y eso no es justo".

Además, en las cuentas no identifica medidas para revertir las crisis industrial que vive Galicia, más allá de "hacerlo todo alrededor del Xacobeo".

Junto a esto, lamenta la baja ejecución presupuestaria que se produce "siempre" en la Xunta de Núñez Feijóo. Pone de ejemplo que entre 2011 y 2018 "se dejaron sin ejecutar 945 millones en materia de empleo".