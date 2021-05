O Grupo Popular expón incluír actos realizados mediante novas tecnoloxías na lei de violencia de xénero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

O Grupo Parlamentario Popular rexistrou unha proposición de lei na Cámara galega para incluír actos exercidos mediante novas tecnoloxías, redes sociais e teléfonos móbiles na lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Neste sentido, a viceportavoz do grupo parlamentario, Paula Prado, incidiu na necesidade de "definir a violencia de xénero" para "identificar as vítimas e pór á súa disposición todos os recursos precisos para a súa atención".

Ademais, sinalou que se deben pór en marcha "políticas de prevención da 'sextorsión', o 'ciberbulling', o ciberacoso e abuso sexual a menores de idade" e remarcou a importancia de detectar "condutas e fenómenos emerxentes" para evitar a "violencia de xénero dixital".

En concreto, a proposición de lei rexistrada considera violencia de xénero dixital a realizada por un agresor "coa única finalidade de discriminación, dominación, control e intromisión sen consentimento na privacidade da vítima".

Tamén se definen como actos de violencia dixital contra a muller os realizados por homes da súa contorna, mentres se exceptúan as ferramentas de control parental que se axusten á lexislación e que busquen protexer aos menores.

Precisamente, a viceportavoz destacou o aumento das denuncias ante violencia exercida no ámbito dixital co avance do uso de Internet e lamentou o incremento do "control da vítima a través das redes sociais" e o teléfono móbil. Así mesmo, explicou que esta situación afecta en maior medida ás mulleres máis novas, o que relacionou co feito de que "o ciberacoso ten unha incidencia maior na adolescencia".

Adicionalmente, Paula Prado resaltou que a reforma da lei exposta se adecua ás indicacións do Grupo de expertos na loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica (Grevio), un informe da Subcomisión de Igualdade do Congreso e o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.