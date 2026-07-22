Los grupos inician el diálogo del Pacto pola Lingua con la ausencia del BNG, que insiste en un cara a cara con Rueda

1106094.1.260.149.20260722134914 Diputados del PPdeG, PSdeG y Democracia Ourensana en la primerea reunión de los grupos parlamentarios para analizar el Pacto pola Lingua. Parlamento de Galicia. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes del PPdeG, del PSdeG y de Democracia Ourensana han iniciado este miércoles con una reunión en el Parlamento los primeros contactos para analizar la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004 presentado la semana pasada por la Xunta, mientras el BNG, que tal y como había avanzado se ha ausentado de la cita, ha insistido en reclamar una reunión "al más alto nivel" con el presidente de la Xunta.

Al término del encuentro, la socialista Silvia Longueira ha asegurado que su grupo tiene la intención de hacer las aportaciones que entienden que pueden mejorar el texto, así como "ampliar y analizar en profundidad el documento".

Por su parte, la diputada del PPdeG, Carmen Pomar, que ha asistido a la reunión junto al parlamentario José Luis Ferro, ha calificado de "positiva" esta primera toma de contacto y ha agradecido la "disponibilidad, actitud y proactividad" tanto de D.O. como del Grupo Socialista, al tiempo que ha lamentado la "actitud de rechazo" del BNG al no asistir a la reunión, insistiendo en que el Parlamento es la institución donde "se debe debatir este documento".

Del mismo modo, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha avanzado que analizará el documento para realizar algún tipo de aportación y contribuir a "mejorar la situación lingüística del gallego".

Ahora, los grupos se volverán a reunir el próximo martes, 28 de julio, en el Pazo do Hórreo, donde llevarán las primeras aportaciones al documento.

"TRATAR EL GALLEGO COMO LENGUA MINORIZADA"

Por parte del PSdeG, Longueira ha subrayado que los diputados del Grupo Socialista que participaron en las diferentes comisiones analizarán el texto para tratar de hacer "un plan de acción" entre agosto y septiembre estructurado por áreas.

"Traeremos alguna aportación, pero lo fundamental es que todos los que han estado en las comisiones puedan analizar si está todo lo que consideran necesario; muchas ya sabemos que no y todas las que queremos recoger con asociaciones de todo tipo en Galicia, y en septiembre tener cerrada nuestra visión del documento", ha resumido.

Cuestionada sobre si los socialistas son partidarios de la retirada total del decreto del plurilingüismo en la enseñanza o les bastaría con una modificación, Longueira ha remarcado que la norma existente hoy en día "no tiene sentido" porque, ha argumentado, "el gallego es una lengua minorizada y no puede ir de punto de partida con otras líneas como el castellano".

"Si el gallego es una lengua minorizada tiene que tener la protección y ventajas. ¿Que eso pasa por eliminar el decreto? Perfecto. ¿Que pasa por modificarlo u otro tipo de acciones? Veamos cómo lo solucionamos. Lo importante es que es un documento que tiene que proteger a una lengua minorizada y, como mínimo, cumplir los estándares en Europa", ha manifestado.

PPDEG, "ABIERTO" PARA AVANZAR "EN EL CONSENSO"

Por su parte, Carmen Pomar ha reivindicado que el Grupo Popular está "abierto" a reunirse "las veces que haga falta" para poder avanzar en "el consenso". Se trata, en todo caso, de un documento de "trabajo" en el que, tal y como ha insistido, los populares están "abiertos a sugestiones y a matizaciones" con las aportaciones de los demás grupos.

En esta línea, la diputada ha apuntado que el documento llega al Parlamento "después de muchas horas de trabajo" y ha defendido que se debata en la Cámara "cuanto antes mejor" para que los departamentos autonómicos "puedan empezar a trabajar en las acciones concretas".

"Abiertos a sugestiones, abiertos a acuerdos y abiertos a que por fin el grupo nacionalista se integre en estas reuniones y diálogos", ha concluido.

DIÁLOGO "AL MÁS ALTO NIVEL"

Por su parte, la diputada del BNG Noa Presas ha defendido la postura de los nacionalistas de ausentarse de la reunión de los grupos, insistiendo en reclamar un cara a cara entre Ana Pontón y Alfonso Rueda para "hablar de propuestas y no de una ceremonia propagandística" con un pacto que, a su juicio, "trae medidas de rebaja para el gallego".

En este contexto, ha censurado que Rueda no asistiese al acto "propagandístico" de presentación del documento la pasada semana. "Debe ser que Rueda sigue muy cómodo detrás de la pancarta contra el gallego", ha apostillado.

Preguntada sobre si hay posibilidades de que el BNG acuda a las reuniones en la Cámara gallega, Presas ha reiterado que su reclamación pasa por reunirse "al más alto nivel" con Rueda para "hablar en serio".

"Cuando el PP quiera dejar de hacer propaganda y quiera proteger el gallego y hablar en serio, tendrá toda la disposición de la líder de la oposición", ha subrayado la nacionalista antes de volver a insistir al PP y a la Xunta que "cojan la mano tendida del BNG" y "se sienten a hablar del gallego".