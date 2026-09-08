La Guardia Civil detiene a un vecino de Petín (Ourense) tras sorprenderlo regando plantas de cannabis

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

OURENSE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Rúa en colaboración con la de Viana ha detenido a un vecino del municipio ourensano de Petín tras sorprenderlo 'in fraganti' regando plantas de cannabis.

Según han informado a través de un comunicado, la investigación se inició a principios del mes de agosto después de que los agentes tuviesen conocimiento de una plantación de cannabis en la parroquia de Portomourisco, en Petín, sorprendiendo al hombre 'in fraganti' mientras regaba plantas de cannabis.

En este caso, la Comandancia se incautó de 97 plantas, procediendo a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de drogas.

ROBO DE COBRE

Asimismo, la Guardia Civil de O Barco de Valdeorras ha detenido a cuatro vecinos de Madrid como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cable de cobre en una nave de pizarra próxima a la parroquia de Riodolas, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras.

La detención se produjo tras recibir una comunicación en la que se informaba de que en dicha nave --en la que no había actividad de noche-- se veían luces en su interior, procediendo los agentes a hacer una comprobación.

Así, la Comandancia interceptó en una carretera próxima a la nave una furgoneta ocupada por cuatro personas y en cuyo interior se localizaron 1.500 metros de manguera de cobre, de unos 1.400 kilogramos de peso, que acababa de ser sustraída de dicha nave.