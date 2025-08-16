La Guardia Civil insiste, ante los incendios: es preciso "limitar" los traslados por la A-52 y la N-525

N-525 cortada por el fuego en Dozón - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Renfe ratifica la suspensión del AVE Madrid-Galicia y que están descartados medios alternativos por carretera

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha instado, ante las dificultades generadas por los incendios forestales, que es preciso "limitar" los traslados por la A-52 y la N-525.

Ambas vías fueron las más afectadas durante estos días, y sufrieron cortes y colapsos de tráfico. En todo caso, según la última actualización del 112, ambas permanecían abiertas.

En cambio, está cortada la circulación ferroviaria. Renfe ha informado de que todos los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia para lo que queda de jornada de sábado están suspendidos.

SIN MEDIOS ALTERNATIVOS AL TREN POR CARRETERA

También se han descartado medios alternativos por carretera ante la evolución de los incendios y la resolución por parte de las autoridades competentes.

Renfe recuerda que si un ciudadano ve suprimida su conexión, puede anular o cambiar su billete sin gastos. "Agradecemos tu comprensión en estos momentos tan delicados", traslada, a través de su perfil de la red social 'X'.