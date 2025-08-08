Guardia Civil de Silleda investiga a un hombre de 36 años como presunto autor de un hurto de joyas en un domicilio

PONTEVEDRA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Silleda está investigando a un varón de 36 años con "numerosos antecedentes penales", vecino de la localidad como presunto autor de un delito de hurto de joyas en el interior de un domicilio.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, los agentes iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos a raíz de una denuncia interpuesta en julio.

En este contexto, "tras diferentes pesquisas llegan a la conclusión de que los hechos pudieron suceder en el mes de mayo", cuando el presunto autor "se aprovechó de la hospitalidad de la víctima, la cual le había dado trabajo y al mismo tiempo le dejó pernoctar en su vivienda".

Fruto del operativo han localizado todas las joyas, siendo éstas, cinco cadenas, tres medallas, un colgante, siete pulseras, tres anillos y siete pendientes, todas ellas de oro.

Actualmente ya han sido entregadas a su propietaria y las diligencias junto con el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Lalín.