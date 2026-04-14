La Guardia Civil toma declaración en prisión a un investigado por la desaparición de un octogenario en Abadín en 2023

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LUGO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha tomado declaración en prisión a un hombre como investigado por la desaparición en septiembre de 2023 de Enrique Bolívar Díaz, un octogenario del municipio lucense de Abadín.

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, este lunes la magistrada del Tribunal de Instancia de Mondoñedo levantó el secreto de sumario y los agentes del Instituto Armado tomaron declaración en la cárcel, como investigado, a un varón.

Asimismo, estas mismas fuentes han descartado que el investigado, en prisión en estos momentos por otros delitos, preste declaración este martes ante la jueza instructora.

HECHOS

El hombre desapareció el 3 de septiembre de 2023, perdiéndosele la pista en la parroquia de Quende.

En un primer momento, una treintena de personas entre personal de las fuerzas de seguridad y voluntarios, así como vecinos, conformaban el dispositivo.

Cabe destacar que las primeras investigaciones no descartaban ninguna hipótesis y apuntaban a que el hallazgo de un coche calcinado en Ribadeo la misma noche de la desaparición del octogenario, a media hora del lugar donde supuestamente se le perdió la pista, podría tener relación con este suceso.