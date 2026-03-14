La guerra no alcanza a las universidades gallegas: sin impacto en las investigaciones, pero aviso a alumnos en Turquía

Archivo - Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de enero está repecurtiendo en todo el mundo, principalmente en el plano económico, y podría afectar también a otros ámbitos, como el académico, donde la colaboración internacional es algo habitual. Sin embargo, las universidades gallegas creen que aún "es muy pronto" para saber si terminará afectándoles.

Consultadas por Europa Press, A Coruña (UDC), Santiago (USC) y Vigo (UVigo) ratifican que, por el momento, ninguna investigación se ha visto afectada. De cara al futuro, la USC ha manifestado que podría tener consecuencias en la oferta de destinos, especialmente Turquía, "un país muy atractivo para los estudiantes" gallegos.

Lo que sí ha sucedido es que, tras un aviso del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), han contactado con el alumnado y personal presente en Turquía --único país afectado con movilidades académicas-- para que se registren en las embajadas o consulados para "estar localizables".

Paralelamente, con respecto a Estados Unidos, la USC ha confirmado que el ataque gubernamental del presidente, Donald Trump, a las universidades está provocando que académicos abandonen las instituciones.

Esta es una situación generalizada a nivel internacional derivada de los recortes aplicados por Trump que han forzado, en algunos casos, a las instituciones académicas a adaptarse a sus políticas con fuertes restricciones. "Canadá es ahora un país muy atractivo para las universidades europeas", afirman las mismas fuentes de la USC.

INVESTIGACIONES EN CURSO

De esta forma, la USC indica que no tiene constancia de que haya algún proyecto académico o de investigación que esté sufriendo el impacto del conflicto bélico "hasta el punto de verse comprometido". Lo mismo sucede en la UDC y la UVigo, que explica que no hay ningún afectado "directamente" y, como los proyectos duran varios años, "es muy pronto" para que eso suceda.

Concretamente, la compostelana mantiene convenios de colaboración con universidades de Irán, Iraq, Líbano, Siria y Palestina (Cisjordania), tanto a través de convenio bilateral como mediante el programa Erasmus+ KA 171; mientras que con Estados Unidos hay convenios, también bilaterales, con seis universidades, "no muy activos".

En el caso de Israel, estas sinergias se cancelaron en Santiago a partir de 2023 debido a la ofensiva en Gaza, al igual que ocurrió con Rusia a partir de la invasión de Ucrania; aunque todavía conservan proyectos de investigación activos iniciados previamente que terminarán en los próximos tres años. "Los conflictos internacionales tienen una influencia clara en las redes internacionales de las universidades", manifiestan fuentes institucionales.

Por su parte, la UVigo cuenta únicamente con un post-doc de la Xunta de Galicia en los países implicados en el conflicto, concretamente en Israel. Al mismo tiempo, participa como socio, junto a muchos otros de diversas partes del mundo, en 11 proyectos (8 con Israel, 2 con Arabia Saudí y 1 con Líbano).

Al respecto de Israel, la institución viguesa matiza que "no coopera" con organizaciones con vínculos con él y que, en estos proyectos financiados con fondos europeos, la UVigo es "un socio más del consorcio" y "cada uno trabaja en una parte del proyecto". La universidad recuerda que, en 2024, el claustro aprobó una moción de condena a las acciones bélicas en Gaza.

La situación es la misma en la UDC, que no ha percibido "ninguna alteración" en las colaboraciones existentes en materias de investigación. "La única salvedad de los países, actualmente en conflicto por la guerra con Irán, es Israel con que se tenían limitado las colaboraciones e intercambios tras la invasión de Gaza", explican fuentes de la universidad coruñesa.

AVISO A ESTUDIANTES EN TURQUÍA

Por otro lado, las universidades han urgido al alumnado en Turquía, la única zona afectada por la guerra de Irán donde hay estudiantes gallegos, que se inscriban en las embajadas o consulados correspondientes para "estar localizables" y si fuese necesario hacer una evacuación de urgencia.

El recordatorio ha sido enviado después de una comunicación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), adscrito al Ministerio, que pedía que enviasen un recordatorio al respecto.

Concretamente, Santiago cuenta con una treintena de jóvenes estudiando allí y 10 alumnos de la UVigo están de Erasmus+ en Turquía, repartidos entre Ankara y Estambul. Por su parte, A Coruña, sin alumnado en países afectados por la guerra, sí tiene movilidades de personal en este mismo país.

Eso sí, las tres universidades cuentan con estudiantes de las regiones envueltas en el conflicto: en Santiago, personas de Palestina, Jordania, Siria, Líbano e Irán llegadas a través de los programas Erasmus+ KA171 y Axudas a Persoas Procedentes de Zonas en Conflito; en Vigo, 20 estudiantes de Turquía y 2 de Palestina en estancias de movilidad, y A Coruña cuenta con una estudiante jordana.