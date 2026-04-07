Hablar por hablar, "el acto de desobediencia" que Fillas de Cassandra reivindica con su nuevo disco, 'Tertúlia'

1075656.1.260.149.20260407151152 El dúo gallego, Fillas de Cassandra. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

María Soa y Sara Faro, Fillas de Cassandra, han presentado este martes ante los medios su nuevo disco, 'Tertúlia', un álbum con el que buscan reivindicar el acto "social y político" que representa el sentarse y "hablar por hablar".

"Ante el momento que vivimos, tan individualista, tan capitalista, de consumo... Queremos hablar de esto. De que hay que darle un espacio a hablar de nada, sin tener prisa y que hablar sea también un acto de desobediencia", explican en una entrevista concedida a Europa Press.

En este concepto, hay un elemento indispensable: "la silla". Protagonista de la portada y ahora también de una exposición que completa ese concepto de la tertulia como acto social.

La Fundación Eugenio Granell, donde han comparecido este martes, acoge la instalación 'Tertúlia: doce cancións, doce cadeiras', del colectivo As dúas e punto con 12 sillas, completamente diferentes, colocadas en círculo, "como en una tertulia".

Cada una de ellas representa una de las canciones del disco. Quien acuda a la exposición -disponible este martes y miércoles por la mañana- podrá escuchar el álbum antes de que salga, el 24 de abril, escaneando los códigos QR de cada asiento.

En su equipo de tertulianas, como ellas mismas las definen, además de As dúas e punto, están Kika Ramil y Arancha Brandón, responsables de la fotografía y el diseño gráfico.

ABRAHAM CUPEIRO, EDE Y ZETAK, "TERTULIANOS"

"El concepto de tertulia surge cuando nos vimos precisamente en este momento, que nos atravesaba la necesidad de hablar, no sobre nada en concreto, sino hablar y echarle tiempo a hablar (...). En las sobremesas, en las 'salidas al fresco'", explican.

El denominador común a todo esto que encontraban cuando preguntaban a sus allegados, continúan, era la silla. "Preguntábamos y todo el mundo nos decía: una silla. Es lo que hace falta para tener la tertulia, reposarse", comenta Sara.

"Efectivamente, aunque puedas tener la tertulia de pie y puedas establecer una conversación, poner la silla ya es como darle espacio, decir: voy a estar aquí un ratito", apunta María.

'Tertúlia' aborda temas tan diversos como la relación con las amigas, la violencia machista, el amor... "En la tertulia se puede hablar de todo", remarcan.

En esta tertulia las acompañan artistas como Ede, el navarro Zetak y Abraham Cupeiro, presente esta mañana en la fundación y con el que han interpretado la nana 'Filla filliña'.

Aunque reconocen que no se pueden quedar con solo una canción -"depende del mood"-, se acaban mojando. Sara se quedaría con 'Alboroto', una silla metálica, negra y con puntas, "que no invita a sentarte y que parece que te expulsa" y que representa todos los tipos de violencia contras las mujeres.

María, por el contrario, reconoce que tiene "ganas de fiesta" y por eso escoge 'Insolación', representada en una estructura de metacrilato y cera blanca que plasma "el éxtasis de la liberación en comunidad hasta derretirse".

Tras la publicación del álbum el 24 de abril, Fillas de Cassandra hará la primera presentación en directo el 9 de mayo, en Pontevedra, en el recinto ferial. Los que acudan, avanzan, se encontrarán con el "pico" de la performance que tanto las caracteriza.

"Intentaremos transformar ese escenario precisamente en esos espacios para que se dé la tertulia, con mucha conexión y comunicación con el público desde esa electrónica intensa", comentan.