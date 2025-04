Qué hacer el último fin de semana de abril en Galicia: del Carballo Interplay a la 'Festa do Champiñón' de Ordes

Un taller de peonzas, un 'show' sobre los misterios del cerebro o las acrobacias del Circo del Sol, opciones para familias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana de abril se presenta en Galicia con una meteorología favorable, en la que predominará la alternancia entre nubes y claros en la mayor parte del territorio. Entre festivales de contenidos digitales e ilustración, fiestas gastronómicas, verbenas y conciertos, las opciones de ocio de este fin de semana son muchas.

DE LO DIGITAL EN CARBALLO A LO CREATIVO EN VIGO

Este jueves arranca el Carballo Interplay (CIP), festival de contenidos digitales. Esta edición contará con diferentes actividades --todas de asistencia gratuita y la mayoría, sin reserva--, como la grabación de un episodio de 'O Faiado' y paneles sobre el 'podcast' de 'true crime' y la experiencia de comunicadoras en la lucha antirracista, entre otras.

Para cuatro de estos eventos sí es necesario tener un tique previo, que se puede adquirir de forma gratuita en la página web. De esta forma, las reservas para los 'shows' de Facu Díaz y Miguel Maldonado, Albanta Sanromán y Ángela Henche (del podcast 'Keep It Cutre') y Bop Bop están agotadas. Sin embargo, las entradas para 'Aquí no hay quien viva', con Ana Polo, aún siguen disponibles.

Además, el CIP acogerá el preestreno en Galicia de la serie musical de Atresplayer 'Mariliendre', creada y dirigida por el lucense Javier Ferreiro y producida por Los Javis. La proyección se realizará en el Mercado de Carballo el viernes 26 a las 20.00 horas con la presencia de Ferreiro y la protagonista, Blanca Martínez.

Por otra parte, Vigo acoge la tercera edición del Festival Creativa, que tendrá lugar entre el viernes y el sábado. Con el centro en la ilustración, se perfila como una amplia propuesta cultural, entre las que se encuentra la visita de la ilustradora María Gómez, el diseñador gráfico Diego Feijóo y la arquitecta y creadora de contenido Laura Pato (Le Petite Patito), entre otros.

Además, la periodista Raquel Peláez presentará el sábado --dentro de Creativa-- su ensayo 'Quiero y no puedo. Una historia de los pijos en España', libro revelación en el terreno de la no ficción en 2024. Antes de su presencia en el festival vigués, visitará la librería Numax, en Santiago de Compostela, el jueves 24 a las 20.30 horas.

FIESTAS EN ORDES Y ARBO

Ordes (A Coruña) celebra la XXXIV edición de la 'Festa do Champiñón', que la abrirá este viernes un espectáculo de fuego, seguido del pregón de David Amor y la actuación de la Orquesta Olympus. La noche del sábado la protagonizan Mekánika Rolling Band, Herdeiros da Crus y Fillas de Cassandra. El domingo, fin de fiesta, habrá sesión vermú con Grupo Alaska y verbena vespertina con Los Satélites y París de Noia.

Por otra parte, la 'Festa da Lamprea' tendrá lugar en Arbo (Lugo) durante el fin de semana, con pasacalles y actuaciones musicales. Las orquestas New York y Satélites amenizarán la noche del viernes; Cuarta Calle y Gran Parada tocarán el sábado, y Combo Dominicano y Charleston Big Band protagonizarán la última de las noches.

En Chantada (Lugo), una nueva edición del Festival de Charangas llevará ambientación musical a distintos espacios de la localidad este sábado. La cita, pensada para ofrecer nuevas actividades de ocio para todo tipo de públicos, contará con los grupos Europa de Ourense, Louband de Sarria, Os Pendellos de A Golada y Unión Phenosa de Chantada.

CONCIERTOS

El FIV de Vilalba, uno de los festivales más madrugadores de Galicia, se celebra este viernes y sábado con la presencia de Shinova, León Benavente, Varry Brava, The Rapants y Joe Crepúsculo, entre otros. Las entradas aún están disponibles a un precio de 46,20 euros, con gastos de gestión incluidos; a 1,50 para los menores de 16 años --solo se paga el coste añadido--. En el caso de los tiques para cada día, se pueden comprar por 30,80.

Barry B dará sus primeros conciertos en Galicia este jueves en A Coruña (Sala Pantalán) y este viernes en Vigo, dentro del ciclo 'Directos Vibra Mahou'. El artista natural de Aranda de Duero presenta 'Chato', que describió en una entrevista a Europa Press como "una oda al amor y a la nostalgia". Estas actuaciones son en conjunto con el vigués Filloas, que estrenó en febrero el álbum 'Súbete ao EVA'.

Por otra parte, la cantante y escritora Rocío Saíz y la monologuista Laura del Val actuarán este viernes a las 22.00 horas en el Garufa Club, en A Coruña, con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica.

Para presentar su disco 'Bailódromo, Vol. 1', Carlangas ha organizado una jornada festiva en Santiago a lo largo de todo el día en diferentes locales del municipio: vermú en la Flor y la Carrilana a las 12.30 horas, degustación en O Bochinche a las 14.00 y tardeo en Camalea a las 16.30. Esta programación culminará con su concierto en la Sala Capitol a las 20.30 horas --al que se suma la actuación de Futuro Alcalde-- y un fin de fiesta a las 00.00 en Riquela.

La misma Sala Capitol acoge el viernes a la banda sevillana Derby Motoreta's Burrito Kachimba, en gira por su tercer álbum ('Bolsa Amarilla y Piedra Potente'), "fusión del rock más cañero y el flamenco más puro".

En Vigo, La Fábrica de Chocolate cuenta con conciertos programados para todo el fin de semana. La viguesa Ari Magritte lleva a la sala su fusión de indie pop, folk y rock el jueves a las 21 horas; el moañés Montedapena (también integrante de Lontreira) presenta su álbum debut homónimo, en el que combina pop electrónico con letras generacionales, el viernes a las 21.30, y la banda Supergigante se presenta en Vigo el sábado a las 21.30. Asimismo, el artista urbano SLZR dará un concierto este viernes en Mondo Club, con apertura de puertas a las 21.30.

LEER EN SILENCIO Y EN COMUNIDAD

Este domingo arranca en Compostela la iniciativa 'LeComigo', que se inspira en las convocatorias de 'Silent Book Club', un colectivo mundial de lectores que se reúnen en espacios públicos para leer juntos en un ambiente de comunidad.

La primera reunión, gratis y para mayores de 18 años, será en la Casa das Máquinas a las 11.30 horas, momento del café. De 12 a 13 horas cada cual leerá en silencio el libro que lleve consigo (sin ningún tipo de limitación de formato, género, estilo o idioma). A partir de las 13 horas se abrirá una conversación en la que participarán los lectores y la veintena de escritores invitados.

PROPUESTAS PARA FAMILIAS

Entre el 24 de abril y el 4 de mayo, el espectáculo 'Corteo', del reconocido 'Cirque du Soleil', aparca durante nueve jornadas en el Coliseum de A Coruña, para el que aún hay entradas disponibles.

En esta nueva producción, Mauro, el payaso soñador, imagina su funeral en un ambiente festivo rodeado de ángeles. Al recordar sus vivencias, se encuentra con varios personajes de su pasado para celebrar su vida.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de A Coruña organiza un taller sobre peonzas y giroscopios, en el que se explicará su historia, los asistentes podrán probar distintos tipos y elaborar una y un campeón internacional realizará una demostración. La actividad, dirigida al público familiar (mayores de 7 años), arranca a las 11.30 horas y la reserva de plaza se puede realizar a través de reservascor@muncyt.es.

Por otra parte, el espectáculo científico 'Cerebrum' tendrá lugar este sábado en el Auditorio de Ourense, a partir de las 11 horas, como parte de las actividades realizadas por el 20 aniversario de Galiciencia. Se presenta como un 'show' que permite descubrir los misterios del cerebro, una experiencia donde la ciencia y el teatro se fusionan, con experimentos en directo.

Está dirigido al público general, en particular familias y mayores de 12 años. Es gratuito hasta completar aforo, con reserva previa en su página web.