Los festivales de Galicia ya venden sus abonos: de los 25 euros del Festival de la Luz a los 219 del Resurrection Fest

Aunque la mayoría aún cuentan con disponibilidad, el Festival SinSal ha agotado las entradas y O Son do Camiño ha vendido las del sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los festivales se han afianzado como una de las propuestas culturales favoritas para el verano y así ha sucedido también en Galicia. Entre los 25 euros del Festival de la Luz y los 219 euros del abono completo del Resurrection Fest, el territorio cuenta con un amplio abanico de propuestas, tanto en precio como oferta musical.

De esta forma, la posibilidad de conseguir un abono completo o por días es cada vez más limitada. Algunos, como el Festival Sinsal (con cartel secreto), ya ha agotado todas las posibilidades de acceso y otros, como O Son de Camiño, ha vendido todas las entradas para uno de los días; aunque la mayoría cuentan aún con disponibilidad.

A continuación, mostramos una selección de festivales (ordenados por fecha) para los que ya se puede comprar la entrada.

FIV DE VILALBA

El FIV de Vilalba, uno de los festivales más madrugadores de Galicia, se celebrará el viernes 25 y el sábado 26 de abril, con un cartel integrado por artistas como Shinova, León Benavente, The Rapants, Leria y Galician Army, entre otros.

Agotados los primeros tramos de precios, el abono está disponible en este momento por 46,20 euros. También se puede comprar la entrada para cada uno de los días por 30,80 euros.

FA CE LA FEST

Entre el jueves 8 y el sábado 10 de mayo, se celebra en Lugo el Fa Ce La Fest, consolidado como una propuesta de música independiente, cuyo cartel está protagonizado este año por The Undertones, Christina Rosenvinge, Grande Amore y VVV [Trippin'You], entre otros.

El abono se puede adquirir por 43,50 euros y las entradas diarias tienen un precio de 27,50 euros; excepto en el caso del jueves, cuyo coste se rebaja a 11 euros.

OUREN SOUND FEST

El OUREN Sound Fest celebra su décima edición entre el 22 y el 25 de mayo, con una primera y última jornadas gratuitas. Por tanto, el abono --válido para viernes y sábado-- tiene un precio de 70 euros. Los espectadores podrán ver a artistas y bandas como Dani Fernández, Siloé, Viva Suecia, Xoel López y Guadi Galego.

El acceso diario a los conciertos cuesta 50,50 euros por jornada. Los menores de hasta 11 años tienen la posibilidad de asistir gratuitamente, para lo que es necesario presentar la entrada igualmente.

O SON DO CAMIÑO

El abono completo para el compostelano O Son do Camiño, uno de los festivales con más afluencia de Galicia, aún se puede comprar por 135 euros con gastos incluidos --22 euros en caso de los menores de 9 años-- para acceder a los conciertos programadas entre el 12 y el 14 de junio.

Los tiques para el jueves se pueden adquirir por 59 euros y los del viernes, por 65. Por otra parte, los del sábado están agotados.

El cartel lo encabezan este año referentes de la música urbana como Duki y Bad Gyal; estrellas del pop en español como Estopa, Amaral y Amaia, y artistas internacionales como Bryan Adams, Franz Ferdinand y Steve Aoki, además de bandas gallegas como The Rapants.

RESURRECTION FEST

Resurrection Fest regresa a Viveiro (Lugo) entre el 25 y el 28 de junio con su vigésima edición. Judas Priest, Korn, Falling In Revenge y Slipknot encabezan el cartel de esta propuesta consolidada entre los seguidores del rock y el metal. El tique de cuatro días cuesta 219 euros, mientras que el acceso diario puede adquirirse por 85 euros.

PORTAMÉRICA

Portamérica se celebrará en Portas (Pontevedra) entre el jueves y el sábado del primer fin de semana de julio. El festival contará con artistas como Love of Lesbian, Melendi, Viva Suecia y Duncan Dhu, además de Emilia y Ca7riel & Paco Amoroso.

El abono se puede adquirir actualmente por 91,80 euros. Los tiques diarios del jueves y el viernes cuestan 40 euros y los del sábado, 50.

Los jóvenes menores de 13 a 17 años tendrán que abonar 86,80 euros para asistir al festival completo y las mismas cantidades que los adultos para acudir solo uno de los días. En el caso de los menores de 12, solo existe la opción de comprar un abono íntegro por 20 euros.

ASALTO AO CASTELO

El Asalto ao Castelo de Vimianzo (A Coruña) acompaña, un año más, su celebración con una serie de conciertos. Aunque los del viernes son gratuitos, la entrada a los del sábado (4 de julio) se puede comprar por 12 euros para ver a artistas gallegos como The Rapants, Herdeiros da Crus y Alana.

BIG SOUND PONTEVEDRA

Este festival valenciano se celebra por primera vez en Pontevedra el 11 y 12 de julio con las actuaciones de Rels B, María Becerra, Nicky Jam y Amaia, entre otros.

Los abonos valen 76,89 euros, mientras que la entrada del viernes está a un precio de 60,50 euros y la del sábado, a 44. Los tiques para menores de 12 años están agotados.

ATLANTIC FEST

El Atlantic Fest regresa a Vilagarcía (Pontevedra) entre el 18 y el 20 de julio, con abonos disponibles a 70 euros (hasta el 26 de mayo). Después, el precio ascenderá hasta los 70. Primal Scream, Slow Dive, The Jesus and Mary Chain y Zahara encabezan la propuesta, para la que aún no se ha anunciado su cartel por días.

MORRIÑA FEST

El Morriña Fest se celebra en A Coruña por quinto año el 25 y 26 de julio, en los que sus asistentes presenciarán las actuaciones de Residente, Peso Pluma, Ozuna y Nathy Peluso. El abono para ambos días está disponible por 83 euros, mientras que los tiques diarios tienen un precio de 49 euros.

SONRÍAS BAIXAS

El SonRías Baixas, programado para el primer fin de semana de agosto (de jueves a domingo), acogerá en Bueu (Pontevedra) a Dani Fernández, Carolina Durante, Sen Senra, Cariño, Judeline y Baiuca, entre tantos otros nombres de artistas.

El abono completo cuesta 107,80 euros, pero existe una opción de asistir de viernes a domingo por solo 68,90. Por otra parte, entrada individual para cualquiera de las jornadas tiene un valor de 38,90 euros. Los menores de 12 años podrán acudir a todo el festival por 17 euros.

FESTIVAL DE LA LUZ

El Festival de la Luz, aún sin revelar su cartel, vende las entradas para sus tres días (de viernes 29 a domingo 31 de agosto) por 25 euros. El tique de día cuesta 20 euros, en caso del sábado y domingo, y 15 euros si es para la primera jornada.

RÍO VERBENA

El Río Verbena se celebrará en la explanada del recinto ferial de Pontevedra del 22 al 23 de agosto. Aún con varios nombres por revelar, algunos de los principales artistas anunciados son Loquillo, Andrés Suárez, Coque Malla y Álvaro de Luna.

La entrada general para ambos días cuesta 60 euros y 13 euros para los menores de 13 años.

REVENIDAS

El festival Revenidas de Vilaxoán de Arousa (Pontevedra), que tendrá lugar del 11 al 14 de septiembre, mantendrá su filosofía de incluir figuras de la escena musical gallega, estatal e internacional. Algunos de los artistas de los que se podrá disfrutar son Fermin Muguruza, Baiuca, Hugo Guezeta, Sés y Herdeiros da Crus. En cuánto al coste del abono, es de 69,5 euros por persona.

OSA DO MAR

Osa do Mar llenará de música Burela (Lugo) un año más, gracias a Baiuca, Barry B, Las Nynyas del Corro, Ortiga, Pipiolas y muchos más. Las entradas van desde la gratuidad para menores de 16 años, los 30 euros del abono juvenil de dos días para personas de 16 y 17 y los 45 euros del abono general del festival hasta los 50 euros para las empresas colaboradoras.

CAUDAL FEST

El jardín del Pazo de Feiras y Congresos de Lugo volverá a recibir el Caudal Fest los días 19 y 20 de septiembre. Con un cartel plagado de grandes nombres, como Melendi, Love of Lesbian, Dani Fernández, Duncan Dhu y Carolina Durante, la ciudad amurallada disfrutará de dos citas llenas de música.

Con la primera tanda agotada, tan solo queda la segunda opción --también vigente para los dos días--, por 80 euros. Los menores de ocho años entrarán gratis acompañados de un tutor legal.