Hacienda devuelve en Galicia 4,5 millones de euros de la renta y las declaraciones presentadas ya suman 105.128

Archivo - Exterior de una oficina de la Agencia Tributaria el día en el que arranca la Campaña de la Renta 2020, a 7 de abril de 2021, en Madrid (España). La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2020 ha comenzado este miércoles para la presentación de decl - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha pagado casi 4,5 millones de euros a 9.583 contribuyentes en el primer día en el que se han iniciado las devoluciones de la campaña de la renta 2025, según ha informado el organismo.

Del total de 105.128 declaraciones presentadas en la comunidad gallega, un 8,65% más respecto al ejercicio pasado, 92.873 eran a devolver, cifra un 7,63% superior a la de hace un año.

De ellas, la Agencia Tributaria ya ha pagado un total de 9.583 declaraciones, lo que supone un incremento del 14,56% frente a la campaña anterior, por un importe total de 4,5 millones, un 23,94% más.

Por delegaciones, ese importe devuelto se distribuye en Galicia entre los 2,08 millones en A Coruña, 0,88 en Pontevedra, 0,85 en Vigo, 0,35 en Ourense y 0,34 en Lugo.

Las presentaciones por internet comenzaron el miércoles y ya, este viernes, los contribuyentes han empezado a recibir las primeras devoluciones de una campaña en la que se prevén, en el conjunto estatal, 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más que el año pasado.

CALENDARIO DE LA CAMPAÑA

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

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