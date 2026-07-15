Hacienda llama a la Xunta a negociar la financiación: "No vale el no por el no"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en declaraciones a los medios de comunicación en A Coruña - MONCHO FUENTES

A CORUÑA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido a los que votaron 'no' a la senda de estabilidad en el Congreso que "reflexionen", mientras que a las comunidades, y en concreto a las gobernadas por el PP, como la Xunta de Galicia, las insta a negociar el modelo de financiación autonómica.

Así se ha pronunciado este miércoles el ministro en declaraciones a los periodistas coincidiendo con su participación en un acto en A Coruña de Foro Económico de Galicia.

Por otra parte, España ha valorado que el dato de inflación publicado esta jornada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) "también habla de la buena salud de la economía española".

Cuestionado por el rechazo de la senda de estabilidad y por si será preciso un adelanto electoral si también se tumban los presupuestos, el ministro ha respondido que no tiene "una bola mágica". Sin embargo, ha reivindicado "toda la capacidad y la voluntad de dialogar" para que el país disponga de las cuentas públicas "que necesita".

En este sentido, ha asegurado que el presupuesto "no es una cortina de humo" ni los ha anunciado el Ejecutivo "para salvar al Gobierno". Son, ha subrayado, "los que necesita" el país.

"Para llegar a esa tramitación hay distintas etapas", ha explicado, antes de constatar que la semana que viene el Gobierno volverá a llevar los objetivos de estabilidad. "Ayer votaron que no la derecha, la ultraderecha y otros partidos. Tendrán otra oportunidad y espero que reflexionen y piensen en sus territorios y no en la calle Génova. Que el aplauso se lo tienen que dar sus ciudadanos, no solo sus diputados en el hemiciclo", ha advertido.

En cuanto a la financiación autonómica, el titular de Hacienda, en A Coruña, ha hecho un llamamiento a todas las comunidades, "a la Xunta también", para que "se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo".

En un acto en el que también ha participado el responsable de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos, el responsable del ministerio ha afirmado que con el modelo que plantea el Ejecutivo "ninguna comunidad pierde recursos" y Galicia "recibiría 587 millones de euros más".

"Puede y tiene que haber debate", ha señalado Arcadi España, para insistir en la petición de que "negocien bilateralmente y multilateralmente", también en el consejo de política fiscal y financiera (CPFF) convocado para final de mes.

Por su parte, ha apuntado que este martes "hubo una reunión técnica para hablarlo" y ha recordado que las comunidades "tienen ya una documentación y luego quedará la tramitación parlamentaria".

Lo que reclama "sobre todo a los líderes territoriales del PP" es "que miren a su territorio, que hablen con los sindicatos, con la patronal, con la sociedad civil y a partir de ahí tomen sus decisiones, pensando en su territorio y en el conjunto del país". "Tienen que fijarse en sus ciudadanos y no en las instrucciones que da el señor Feijóo en la calle Génova. porque el debate tiene que estar entre las instituciones", ha incidido.

En este sentido, ha insistido en que "Galicia tiene una buena propuesta que ha presentado el Gobierno encima de la mesa" y ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "que dialogue" y "dé instrucciones a su conselleiro", Miguel Corgos.

En su caso, le ha demandado que "presente su modelo alternativo si no le gusta el del Gobeirno de España", puesto que "no vale el no por el no", ya que eso "no hace avanzar a un país".

Sobre el 'no' a la senda de estabilidad, ha resaltado que suponía que las comunidades "tuvieran más de 5.800 millones de margen fiscal en los próximos tres años", lo cual en Galicia se traducía, según sus números, en 272 millones en ese periodo.

"Eso se debatía ayer y el PP votó en contra entre aplausos. Prefería que el Gobierno de España perdiera una votación a que sus territorios recibieran 5.800 millones", ha recriminado.

FORO ECONÓMICO

Por su parte, ha agradecido el "espíritu crítico, constructivo, independiente ,científico pero divulgativo y de diálogo" del Foro Económico de Galicia.

"Desde Galicia nos hace pensar y debatir sobre temas importantes y relevantes para la sociedad española y con una visión a medio y largo plazo, que se echa en falta en días como los que vivimos y siempre es necesaria para el progreso de cualquier sociedad", ha destacado.

A mayores, ha valorado que la economía española "crece seis veces más en estos primeros meses que la zona euro", así como los datos de empleo y las cifras de déficit y deuda "contenidas".

La "salud" de la economía española, ha dicho, "es potente, fuerte y positiva" y lo es, a su juicio, "gracias a las políticas economicas del Gobierno y también al esfuerzo de los empresarios, trabajadores y sindicatos, que han hecho posible este crecimiento sin precedentes durante estos últimos años y también las previsiones muy positivas para el año que viene".

INFLACIÓN

En cuanto a la inflación, que se mantiene estable, igual que en mayo y abril, ha llamado la atención sobre "dos elementos": que "las medidas desplegadas por el Gobierno de España funcionan", en alusión, por un lado, a "los dos reales decretos ley con más de 6.000 millones de euros para apoyar a familias, pymes, autónomos, transportitas y agricultores, que están teniendo efecto", y, por otro, al "esfuerzo en las energías renovables", que da "más fortaleza para afrontar crisis".

El ministro también se ha felicitado porque "se ha moderado en tres décimas" la evolución de los precios de los alimentos, por su impacto en la cesta de la compra y para las familias.

"En un contexto muy difícil, gracias a las medidas del Gobierno y los deberes hechos, nos permite mirar con esperanza esta crisis y capearla mejor que otros países de nuestro entorno", ha finalizado.