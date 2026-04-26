Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de monte en Cenlle (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de monte situada en la parroquia de Osmo, en Cenlle (Ourense). Las fuerzas del orden y los forenses trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso.

Tal y como ha indicado el 112 Galicia, poco antes de las 16.50 recibió el aviso a través de un familiar de la ausencia del implicado.

A continuación, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puso los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, el GES de Rivadavia y el personal del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería de Medio Rural.

Finalmente, el operativo de búsqueda terminó con la localización de la persona fallecida.