Hallan un cadáver flotando frente al Auditorio Mar de Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han recuperado este lunes un cadáver que ha aparecido flotando frente al Auditorio Mar de Vigo, según ha confirmado el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso de la Autoridad Portuaria minutos antes de las 17.00 horas a través de una llamada en la que informaba de la aparición de este cuerpo entre la zona de Beiramar y O Berbés.

De este modo, se alertó a la Policía Nacional, a la Policía Local, Gardacostas, Guardia Civil y a los bomberos. Con todo, fuentes policiales han apuntado que, debido al estado de descomposición del cuerpo, se desconocen por ahora las circunstancias de qué pudo haberle ocurrido a esta persona, a la espera de realizarse la autopsia.