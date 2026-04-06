Hallan el cuerpo de un hombre en la zona del Náutico de A Coruña

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

A CORUÑA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de A Coruña han rescatado este lunes el cuerpo de un hombre que apareció flotando en el agua en el puerto de A Coruña, en la zona del Club Náutico.

Según ha informado el 112 Galicia, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia tuvo conocimiento de este suceso sobre las 05.40 horas.

Así, los operadores de la central de emergencias dieron aviso a Salvamento Marítimo, al servicio de Gardacostas de Galicia, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Autoridad Portuaria de A Coruña, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de la localidad.

También se desplazaron hasta el punto los bomberos de la ciudad herculina, que fueron los encargados de del rescate del varón, ya fallecido.