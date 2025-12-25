Hallan muerta a una persona en un edificio de Ourense

OURENSE 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido localizada muerta en un edificio de Ourense, según han informado a Europa Press desde el servicio de emergencias 112 Galicia al que alertó un particular.

Fue sobre las 16.45 horas cuando se recibió la llamada en la que se especificaba que unas personas se habían desplazado a otro domicilio y que al hacerlo encontraron un cuerpo en el interior del edificio.

Desde el 112 se informó a la Policía Nacional y a la Local, que desplazaron efectivos al lugar, a la altura del número 21 de la calle Sáenz Díez. A la espera de lo que determine la autopsia, fuentes consultadas no consideraban que pudiera tratarse de una muerte violenta.