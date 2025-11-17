Hallan en Teo (A Coruña) restos que, según "todos los indicios", son de un miembro de una agrupación antifranquista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigadores que busca en Galicia a víctimas del golpe de 1936 y la consecuente dictadura franquista ha encontrado este lunes lo que "todo indica" que son los restos de uno de los miembros de una agrupación de resistencia al régimen, inhumados en una fosa común en Luou, en el municipio coruñés de Teo.

Tal y como ha trasladado a Europa Press la responsable de las investigaciones históricas del grupo Histagra (Historia Agraria e Política do Mundo Rural) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Lucía Santiago, el hallazgo se produjo sobre las 9.00 horas, cuando los primeros indicios de un esqueleto surgieron en la fosa excavada por el equipo de expertos.

"Todo indica que es uno de ellos", ha afirmado la historiadora, refiriéndose a Ricardo Fernández Carlés; Florentino Menéndez Palacios; Manuel Agrasar Cajaraville, el 'Barbarroxa'; y Vicente López Novo, conocido como 'El Hijo de la Nova', integrantes de la resistencia antifranquista cuyos cuerpos habrían sido arrojados a la fosa.

Precisamente, esta sepultura está emplazada en el cementerio de la iglesia de Santa María de Luou, donde según la investigación histórica están los cuatro miembros de la V Agrupación antifranquista, que fue comandada por Benigno Andrade, conocido como Foucellas.

Según Santiago, tras el hallazgo, ahora trabajan sobre el terreno los arqueólogos del grupo multidisciplinar. La precisa identificación de las víctimas, sin embargo, aún dependerá de análisis forenses.

CONFLICTO Y MUERTE

En el informe histórico producido por Histagra a partir de diferentes fuentes y relatos conducen a "diversas hipótesis" sobre lo que ocurrió durante el enfrentamiento que terminó con la muerte de esas cuatro personas.

Concretamente, los investigadores informan de que el conflicto tuvo lugar el 19 de mayo de 1948 en Loureiro, parroquia de Luou.

Los cuatro miembros de la V Agrupación fueron abatidos y también un guardia civil. Foucellas (Benigno Andrade) y Xosé Ramuñán Barreiro lograron escapar.