Hallan sin vida a una persona tras producirse un incendio en una vivienda en Arteixo (A Coruña)

Camiones de los Bomberos de Arteixo estacionados en el parque. - BOMBEROS DE ARTEIXO

A CORUÑA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Arteixo han localizado en la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de una persona en una vivienda en Arteixo (A Coruña) tras producirse un incendio en el interior de la misma. Ha sido hallada en una habitación de la casa, ubicada en el lugar de Rañobre, en la parroquia de Oseiro, durante las labores de refrigeración y de retirada de escombros en esta estancia.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 07.15 horas, a través de una llamada de la Guardia Civil. Según la información facilitada a los gestores de emergencias, estaba ardiendo una vivienda en la que podría haber personas en el interior.

De inmediato, se dio aviso a los Bomberos de Arteixo, al 061, a la Policía Local y a Protección Civil. Poco después, los efectivos desplazados al lugar comunicaron que el incendio estaba controlado, aunque continuaban con las labores de refrigeración y la retirada de escombros en la estancia donde se había iniciado el fuego.

Fue durante la realización de estas tareas cuando los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de una persona en el interior de la habitación, según la información proporcionada por la central de emergencias.