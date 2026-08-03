Hallan sin vida al sexagenario desaparecido en Silleda (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años, que desapareció el viernes en Silleda (Pontevedra), ha sido hallado sin vida este lunes en este mismo municipio en el marco del dispositivo de búsqueda activado para localizarlo.

Según fuentes consultadas por Europa Press, fue un familiar de José Ángel Reimondez Vázquez quien lo encontró a las 11.05 horas en una zona de zarzas cercana a la residencia en la que vivía.

Estas mismas fuentes han confirmado que, en principio y a espera de la autopsia, no presentaba signos de violencia.