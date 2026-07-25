El helicóptero Pesca 2 rescata a dos montañeros en el pico Teleno a petición de Castilla y León

Montañeros rescatados en Teleno por el helicóptero Pesca 2 - GARDACOSTAS

LUGO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero Pesca 2, con base en Celeiro, municipio de Viveiro (Lugo), se ha desplazado al pico Teleno para rescatar a dos montañeros heridos.

Según informa Gardacostas, dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, este traslado se ha realizado tras petición de apoyo de Protección Civil de Castilla y León a través del 112 Galicia.

Los dos montañeros, de 60 y 74 años, han sido rescatados en un lugar de muy difícil acceso en este pico en el macizo Galaico-Leonés para ser evacuados con éxito al helipuerto de Tabuyo.