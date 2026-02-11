El helicóptero de Salvamento no localiza indicios de contaminación tras hundirse un buque con 11.000 litros de gasoil

Agentes de la Policía Nacional y del servicio de aduanas colocan un muro de contención tras el hundimiento, a 10 de febrero de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero Helimer HS401 de Salvamento Marítimo, con base en Santiago de Compostela, no ha localizado indicios de contaminación tras peinar la ría de Arousa en el marco de las labores de vigilancia tras el hundimiento en O Grove (Pontevedra) de un barco con 11.000 litros de gasoil.

La aeronave, que comenzó el vuelo sobre las 18.00 horas de este miércoles, se dirigió hacia la zona, donde efectuó un amplio patrón de búsqueda sobre el entorno comprendido entre O Grove, la Illa de Arousa y el área central de la ría, frente a Vilanova.

El dispositivo aéreo sobrevoló a baja cota y, según fuentes de Salvamento Marítimas consultadas por Europa Press, no localizó indicios de contaminación marina.