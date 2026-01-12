Hereu supedita el proyecto de Altri en Lugo al cumplimiento "estricto" de la normativa industrial

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios durante una visita al astillero de Navantia, a 12 de enero de 2026, en Ferrol. - Raúl Lomba - Europa Press

FERROL, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha pronunciado este lunes sobre el futuro de la planta que la multinacional Altri proyectada en Palas de Rei (Lugo). Durante una visita institucional a las instalaciones de Navantia en Ferrol, Hereu ha asegurado que el Ejecutivo mantiene una postura de "máxima rigurosidad técnica", vinculando la viabilidad de la inversión al cumplimiento "estricto" de las condiciones legales y ambientales.

"Nosotros tramitamos cualquier proyecto industrial que se presenta; si cumple las condiciones se puede desarrollar y si no las cumple, evidentemente no", ha afirmado el ministro ante las preguntas de los medios de comunicación sobre las perspectivas de este proyecto para el recién estrenado año 2026.

El titular de Industria ha reconocido que la iniciativa de la pastera portuguesa genera un "gran debate" en el territorio gallego. Ante esta situación, Hereu ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y neutralidad institucional, subrayando que el Ministerio actúa como un gestor "escrupuloso" de los procedimientos administrativos.

"Es un proyecto que, si cumple condiciones, lo vamos tramitando", ha reiterado el ministro, quien también fue tajante al señalar la alternativa: "Si no cumple los requisitos, no lo podemos tramitar".