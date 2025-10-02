Herida un conductor tras precipitarse con su vehículo al mar en Vilanova al sufrir una indisposición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herida tras caer con su vehículo al mar en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa al sufrir una indisposición.

Según ha detallado el 112 Galicia, el siniestro se produjo en la parroquia de Caleiro sobre las 10.45 horas de este jueves. A esa hora, un particular informó a la central de emergencias de lo ocurrido y la Policía Local, que se encontraba en el punto, solicitó colaboración para poder rescatar al herido.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de O Salnés, Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento de la carretera.

Poco después, los medios de emergencias desplazados al lugar confirmaron que el implicado ya estaba en la ambulancia en la que sería trasladado al centro hospitalario de referencia. A continuación, una grúa se encargó de la retirada del vehículo.