Herida grave una mujer al ser atropellada tras chocar un coche contra un tractor en Cuntis (Pontevedra)

VIGO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida grave en la noche de este pasado lunes tras ser atropellada después de producirse un accidente entre un coche y un tractor en la localidad pontevedresa de Cuntis.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron pasadas las 20.00 horas en el punto kilométrico 213 de la nacional 640, a su paso por Cuntis.

Fueron los propios servicios sanitarios los que alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de lo ocurrido, que a su vez informó a la Guardia Civil, a Protección Civil y a los Bomberos de Vilagarcía. Estos últimos finalmente no tuvieron que intervenir debido a que todas las personas estaban liberadas y accesibles.

Al parecer, se produjo un accidente entre un coche y un tractor, que se salieron de la vía y acabaron atropellando a una mujer que pasaba por la acera y resultó gravemente herida. De esta manera, tuvo que ser trasladada a un hospital pontevedrés.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han confirmado que el conductor del turismo dio positivo "alto" en una prueba de alcoholemia constitutivo de delito.