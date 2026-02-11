Herida leve una joven de 20 años al caer sobre su coche un árbol cuando circulaba por Caldas

PONTEVEDRA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años de edad ha resultado herida de carácter leve en la tarde de este miércoles tras caer un árbol sobre su coche cuando circulaba por la carretera EP-8008, en Caldas de Reis (Pontevedra).

Según ha informado a Europa Press fuentes del operativo, el suceso tuvo lugar a las 15,05 horas en el lugar de Cesariños, en la parroquia de San Clemente de este municipio pontevedrés.

El árbol, de grandes dimensiones, cayó sobre el vehículo, que quedó totalmente destrozado, pero pese a lo aparatoso del accidente, la joven solo resultó herida leve y fue trasladada por los servicios de Urxencias Sanitarias al Hospital de Montecelo.

Al punto acudieron los bomberos del Salnés, así como Urxencias Sanitarias, Protección Civil de Caldas y de Cuntis, además de la Guardia Civil de Tráfico.