Herida leve una mujer de 27 años en un accidente en la AP-9 a su paso por Abegondo (A Coruña)

Archivo - Aviso de la Axega. - AXEGA 11 2 GALICIA - Archivo

A CORUÑA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años ha resultado herida leve en un accidente de tráfico en la AP-9, a su paso por Abegondo (A Coruña)

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han confirmado que el siniestro consistió en una salida de vía y tuvo lugar en el kilómetro 31 de la AP-9. La mujer, herida leve, era la única ocupante del vehículo.

El 112 ha informado de que la mujer tuvo que ser excarcelada tras salirse de la vía y volcar. Tuvo constancia del siniestro poco antes de las 7.00 horas de este miércoles.

Según se trasladó, había un coche volcado en el kilómetro 31 de la AP-9, con una persona en el interior sin ser capaz de salir.

Así, efectivos de emergencias informaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Ordes y a la Guardia Civil de Tráfico.

La dotación de bomberos empleó el material de excarcelación para liberar a la víctima, que fue trasladada al hospital por el personal sanitario.