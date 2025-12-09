Herida una persona en un accidente con cuatro vehículos implicados al caer un árbol en Culleredo (A Coruña)

A CORUÑA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en un accidente con cuatro vehículos implicados al caer un árbol en el kilómetro 589 de la A6, a su paso por el municipio de Culleredo (A Coruña).

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 21,00 horas del sábado, cuando un alertante informó de que el árbol había caído sobre uno de los vehículos accidentados.

Tras ello, desde la Sala de Operaciones del 112 Galicia se avisó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guarda Civil de Tráfico.

Los servicios de emergencias acudieron hasta el lugar del incidente, donde una persona recibió atención sanitaria. Además, fue necesario cortar el carril derecho en sentido Coruña después de que se produjese el accidente.