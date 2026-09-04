Herida una persona tras una colisión entre un camión de reparto de bombonas y un todoterreno en Lugo

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona resultó herida grave tras una colisión entre un camión que transportaba bombonas y un todoterreno en la N-540, a su paso por la parroquia lucense de Rubiás.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 08.00 horas de este viernes y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que en el interior del vehículo había una persona inconsciente.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Lugo y de los servicios de mantenimiento de la carretera.

Una vez en el punto, los servicios de emergencias indicaron que una persona fue trasladada en estado grave y el conductor del camión resultó ileso. La carga no resultó afectada.