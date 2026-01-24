Herida una persona con quemaduras en las manos en un incendio que afectó a dos garajes de Narón (A Coruña)

Una persona herida en un accidente que afectó a dos garajes de Narón (A Coruña), a 24 de enero de 2026. - EUROPA PRESS

A CORUÑA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida con quemaduras en las manos en un incendio registrado en la madrugada del sábado en dos garajes contiguos de Narón (A Coruña). El fuego se originó en uno de ellos y se propagó al otro, que se utilizaba como local de ensayo musical.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 06.45 horas, cuando un particular alertó de que estaba viendo llamas y humo procedentes de un inmueble próximo a su vivienda. A continuación, se movilizó a los Bomberos de Narón, agentes de la Policía Nacional y Local y personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Una vez finalizada la intervención, los bomberos detallaron que el fuego comenzó en un garaje y se propagó a otro contiguo. En el primero, quemó material de trabajo, madera, parte de una embarcación y diversos enseres. El segundo, que se utilizaba como local de ensayo musical, sufrió daños en materiales de música y en el aislamiento de las paredes.

Por su parte, los servicios sanitarios confirmaron el traslado de una persona al centro hospitalario de referencia con quemaduras en las manos.