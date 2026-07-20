Herida con quemaduras una persona en un fuego en el que ardieron cinco galpones y cuatro ovejas, en Redondela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sufrido quemaduras en un incendio que ha calcinado cinco galpones anexos en Redondela (Pontevedra) y que provocó la muerte de cuatro ovejas.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, el fuego se inició minutos antes de las 3.20 horas de la madrugada de este lunes y fue un particular quien alertó de que ardían unos alpendres próximos a su vivienda, en Camiño do Val do Muíño-Viso, O Viso (Redondela).

Hasta el lugar se desplazó un operativo formado por Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de O Porriño y los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Además, se informó al personal del distrito forestal de la zona, dependientes de la Consellería de Medio Rural.

Finalmente, los bomberos lograron evitar que el fuego afectase a la vivienda, pero el fuego calcinó cinco galpones, dos coches, un motocultor y cuatro ovejas. Asimismo, una persona sufrió quemaduras en un brazo.

INCENDIO EN RIANXO

También, esta madrugada se evacuó a una persona al Hospital Clínico de Santiago tras el incendio en una cocina de su vivienda, en Rianxo (A Coruña).

Según ha detallado el 112, el fuego quemó la campana extractora y los muebles de la cocina del piso, situado en la rúa de Xosé María Brea Segade, en la localidad coruñesa de Rianxo.

Fue la propia Policía Local la que informó del incendio, diez minutos después de las 5.00 horas de la mañana, indicando que además había una persona en la ventana.

Hasta allí se movilizaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil. También se informó a los Bomberos de Ribeira, que finalmente no llegaron a actuar.