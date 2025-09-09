Heridas cuatro personas en un accidente múltiple en Mos (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este martes tras verse implicadas en un accidente múltiple con tres vehículos en el municipio pontevedrés de Mos.

Según ha informado el 112, el servicio tuvo constancia de los hechos alrededor de las 17.45 horas, cuando la Policía Local de Mos informó de un accidente con tres coches implicados en una incorporación de la A-55 situada en Sanguiñeda (Mos), a la altura del kilómetro 13.

En aquel momento, explicaron que por lo menos una persona necesitaba asistencia sanitaria.

Tras finalizar la intervención, los miembros del GES de Mos confirmaron que fueron cuatro los heridos trasladados a un centro hospitalario.

En el operativo, además del GES, han participado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Mos y los servicios de mantenimiento de la carretera.