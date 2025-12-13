Heridas dos mujeres a causa de un accidente entre dos vehículos en Monforte (Lugo)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas y han sido evacuadas en ambulancia a causa de un accidente entre dos vehículos en Monforte de Lemos (Lugo). El siniestro, tal y como ha informado el 112, se ha producido pasadas las 10:30 de la mañana en el kilómetro 7 de la CG-2.1, a la altura de la parroquia de Moreda.

Un particular avisó al servicio de emergencias ante el atrapamiento e imposibilidad de salir por sí misma de una de las personas implicadas en el accidente. Los bomberos de Monforte fueron los encargados de liberarla.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron las Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los servicios de mantenimiento de la carretera y la unidad de Bomberos mencionada.