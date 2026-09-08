Heridas dos personas tras un atropello en Lugo

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LUGO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas ser arrolladas por un vehículo cuando cruzaban en la Avenida Ramón Ferreiro, en Lugo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 18.00 horas de este martes y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que estaban conscientes.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Policía Local de Lugo.