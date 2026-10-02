Heridas dos personas tras chocar su vehículo contra dos coches aparcados en Boiro (A Coruña)

Accidente en Boiro (A Coruña).
Accidente en Boiro (A Coruña). - BOMBEIROS BOIRO
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 9:48
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas han resultado heridas tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaban y chocar contra dos coches que estaban estacionados en A Pesqueira, en la localidad coruñesa de Boiro.

   Según ha informado el 112 Galicia, un particular contactó con la central de emergencias a las 23.15 horas para alertar de este siniestro, que se produjo en el kilómetro 3 de la carretera DP-1107.

   Como consecuencia de la colisión, las dos personas que viajaban en el turismo resultaron heridas y una de ellas tuvo que ser excarcelada por los bomberos antes de ser trasladada en ambulancia en estado grave.

   En el operativo, además de los Bomberos de Boiro y de los servicios sanitarios, también participaron agentes de la Guardia Civil y efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil.

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