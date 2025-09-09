Heridas dos personas al estallar una bombona de gas en Marín

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este martes al estallar una bombona de gas en el municipio pontevedrés de Marín. Ambas han tenido que ser trasladadas al centro hospitalario de referencia.

Según ha informado el 112, se recibió el primer aviso alrededor de las 13.45 horas. Según el particular que lo notificó, la exposición se produjo en una vivienda de la calle Méndez Núñez.

Al lugar se desplazaron equipos del 061, los Bomberos de Pontevedra y O Morrazo, la Policía Nacional y la Local.

El Ayuntamiento de Marín también ha dado cuenta de lo ocurrido en la calle Méndez Núñez, en la esquina con Concepción Arenal, frente a Alimentación Isabel.

Uno de los trasladados es el propietario de la casa, una vivienda antigua, evacuando en ambulancia por quemaduras en el cuerpo, aunque destaca que fue capaz de salir por su propio pie.

Apuntan también que los daños materiales son cuantiosos, "visibles desde la calle", dado que se levantaron las ventanas y objetos del interior de la vivienda han acabado en el exterior.

Por ello, un técnico municipal realizará un informe sobre el estado en el que queda el inmueble. Confirma el Ayuntamiento que el inmueble quedará vallado y apuntalado y se buscará a una empresa para su demolición.

El otro herido es un viandante afectado a nivel auditivo por la explosión.