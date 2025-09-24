Heridas tres personas en un accidente con cinco vehículos implicados en Nigrán (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos adultos y un menor han resultado heridos este miércoles en un accidente de tráfico con cinco vehículos implicados en la localidad pontevedresa de Nigrán.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el accidente se registró sobre las 10.00 horas en el kilómetro 18 de la carretera PO-340, en la parroquia de A Ramallosa.

La central de emergencias tuvo constancia del siniestro a través del sistema de aviso automático de uno de los vehículos implicados, así como de las llamadas de particulares que se encontraban en la zona.

Al conocer los hechos, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES del Val Miñor y a los servicios de mantenimiento de la vía.

Finalmente, los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 evacuaron al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a los tres heridos: un menor y dos adultos.