Heridas tres personas en una colisión entre dos turismos en Teo (A Coruña)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos turismos en la carretera AC-841, en el municipio coruñés de Teo, se ha saldado con tres personas heridas que tuvieron que ser evacuadas por el personal sanitario.

Según ha trasladado el 112, fue un particular quien se puso en contacto con la central de emergencias a las 13.15 horas para informar de que se había producido un choque en el kilómetro 7.5 de esta vía.

Así, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, al GES de A Estrada y a los efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil.

Una vez en el punto, los profesionales sanitarios comunicaban que en uno de los turismos implicados había una persona atrapada, que finalmente fue rescatada por el GES, que empleó maquinaria específica para retirar la puerta del vehículo.

SALIDA DE VÍA EN BARRO

Por otro lado, el 112 ha informado de una salida de vía con una persona herida en la localidad pontevedresa de Barro.

En este caso, también fue necesaria la intervención de los bomberos para ayudar a salir al conductor y único ocupante del interior del vehículo.

En concreto, el siniestro se produjo en la carretera PO-226, kilómetro 11. Fue un particular quien, a las 14.50 horas, informaba de la salida de vía de un vehículo en ese punto señalando que había un señor mayor en el turismo y que no eran capaces de abrir la puerta para sacarlo de su interior.

Hasta el lugar se desplazó personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los Bomberos de Ribadumia, que lograron quitar la puerta del vehículo para poder sacar al herido, que fue atendido en el punto y trasladado por los profesionales sanitarios al centro hospitalario de referencia.