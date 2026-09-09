Heridas tres personas en una colisión frontal entre dos turismos en Cuntis (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron heridas este martes en una colisión frontal entre dos turismos en el municipio pontevedrés de Cuntis.

Según informó el 112, el accidente tuvo lugar en torno a las 19 horas en el kilómetro 212 de la N-640, en Piñeiro. Fue un particular quien alertó al 112, explicando que dos coches acababan de chocar frontalmente y varias personas necesitaban asistencia sanitaria.

El servicio de Emergencias solicitó la intervención del 061, de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de O Salnés, de los voluntarios de Protección Civil de Cuntis y de los operarios de mantenimiento de la vía. También colaboraron los miembros de Emergencias de A Estrada.

Cuando llegaron al lugar, los servicios de emergencias descartaron la excarcelación de los implicados y confirmaron que había tres personas heridas. Fueron evacuados en ambulancia al centro hospitalario de referencia.