Heridas tres personas en una colisión múltiple con tres vehículos implicados en Camariñas (A Coruña)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este viernes tras una colisión entre tres vehículos en la calle de Curros, en la localidad coruñesa de Camariñas, después de que uno de los turismos implicados se saltase un ceda al paso.

Según ha informado el 112 Galicia, un particular contactó con la central de emergencias sobre las 16.50 horas para alertar de este accidente.

Al tener conocimiento de los hechos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de Cee.

Los equipos desplazados al punto señalaron que el accidente se produjo cuando uno de los vehículos no respetó un señal de ceda el paso, lo que provocó la colisión.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas --una por vehículo-- y fueron trasladadas al centro hospitalario de referencia.