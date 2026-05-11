Heridas tres personas tras colisionar tres vehículos en Marín (Pontevedra)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron heridas tras colisionar tres vehículos en la PO-551, a su paso por Ardán, en el municipio pontevedrés de Marín.

Según la información de 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 21.20 horas de este domingo en el kilómetro siete de dicha vía y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos do Morrazo que tuvieron que intervenir para excarcelar a una persona que fue evacuada en ambulancia, junto a otro de los heridos. Sin embargo, el tercer implicado acudió por sus propios medios a un centro sanitario.

En el operativo participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos do Morrazo, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Marín y los servicios de mantenimiento de la carretera.