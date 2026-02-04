Un herido en la A-55, en O Porriño (Pontevedra), al caer un árbol sobre una furgoneta

PONTEVEDRA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en la mañana de este miércoles en la A-55, a su paso por Porriño, en Pontevedra, al caer un árbol sobre una furgoneta a la altura de la parroquia de Budiño.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 9,40 horas, cuando un particular alertó de la caída de un árbol sobre el vehículo en el kilómetro 22, sentido Tui.

Los bomberos de O Porriño se han desplazado de inmediato al lugar y confirmaron que el árbol interrumpía la circulación en la vía.

En estos momentos, los servicios de emergencias trabajan en la retirada del árbol y en la normalización del tráfico.

En el operativo participan, además de los bomberos, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de O Porriño y los servicios de mantenimiento de la autovía.