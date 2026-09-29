El herido en el accidente de Ribadeo (Lugo) en el que fallecieron tres personas permanece muy grave en la UCI

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El varón que resultó herido este lunes en un accidente de tráfico en la autovía A-8, a su paso por la localidad lucense de Ribadeo, en el que fallecieron sus padres y su hermana permanece muy grave en la UCI del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

El siniestro se produjo minutos antes de las 12.00 horas a la altura del kilómetro 513 de la A-8, en dirección Oviedo, y la vía permaneció cortada mientras el operativo de emergencias trabajaba en la zona.

Tal y como trasladaron los particulares que se pusieron en contacto con el 112 Galicia, el turismo se salió de la vía y chocó contra la columna de un viaducto.

Los servicios de emergencias desplazados al punto confirmaron el fallecimiento de las tres personas, mientras que el 061 trasladó a otra en helicóptero medicalizado al HULA.