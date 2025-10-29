Un herido en un accidente con varios vehículos implicados en la AP-9, que provoca retenciones en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en un accidente con varios vehículos implicados en la AP-9, que ha provocado retenciones a su paso por Santiago de Compostela.

Según han informado a Europa Press fuentes del CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar pasadas las 10,00 horas, cuando varias personas alertaron de que un vehículo iba dando "banzados" e invadía otros carriles a la altura del kilómetro 72 de la AP-9, en O Castiñeiriño.

El 112 Galicia ha explicado que tres vehículos resultados implicados y que fueron informados los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.