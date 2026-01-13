Herido el conductor de un camión en A Pobra do Brollón al quedar atrapado tras salirse de la vía

Archivo - Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Este es uno de los últim - Agostime - Europa Press - Archivo

LUGO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido y ha quedado atrapado tras una salida de vía en la carretera N-120, a la altura del kilómetro 512, a su paso por la parroquia de Cereixa, en el municipio de A Pobra do Brollón (Lugo).

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso alrededor de las 11,35 horas, a través de una alerta emitida por el sistema de emergencias de un 'smartphone' que indicaba que su propietario había sufrido un accidente.

"Aunque se intentó establecer contacto con él, no fue posible en un primer momento, por lo que se inició de inmediato la movilización de los recursos de emergencia", explica el 112. Minutos después, un particular que circulaba por la zona confirmó la salida de vía del camión e indicó que el conductor podría encontrarse atrapado.

Una vez en el lugar, el personal sanitario decidió movilizar el helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar al herido al hospital tras ser excarcelado por los servicios de emergencia. Fueron avisados 061, Bomberos de Monforte, GES de Quiroga y Guardia Civil de Tráfico.