Herido un conductor en una salida de vía en Enfesta, en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor resultó herido en una salida de vía en la madrugada de este sábado en la N-550 a su paso por Enfesta, en Santiago de Compostela.

Según informa el 112, un sistema automático de alertas envió un aviso y coordenadas de localización al servicio de emergencias sobre las 4,30 horas de la madrugada.

Así, se contactó con los Bomberos de Santiago ante la posibilidad de que el conductor estuviese atrapado, lo cual confirmaron al llegar al lugar y procedieron a liberar al único ocupante del turismo.

Personal del 061 atendió al herido, que estaba consciente, y procedió a su traslado al centro hospitalario. También acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de limpieza y mantenimiento de la vía.

ACCIDENTE EN CHANTADA

Además, el 112 informa de otra salida de vía, en este caso en Chantada (Lugo), en una carretera municipal en Merlán. Una furgoneta cayó por un talud de unos tres metros. El coche quedó volcado sobre un lateral, si bien el conductor estaba consciente y en buen estado de salud.

No obstante, no podía salir del coche debido al cinturón de seguridad, que estaba atascado. Los Bomberos de Chantada tuvieron que cortar el cinturón para que el conductor pudiera salir.