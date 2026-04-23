Herido un conductor tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Cambre (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor herido ha tenido que ser evacuado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en la carretera de A Estación, en Cambre (A Coruña).

Según informa el 112 Galicia, el aviso se recibió minutos después de las 16.00 horas por parte de un particular. Aunque el implicado había perdido la consciencia en un primer momento, el alertador explicó que estaba "empezando a recuperarla".

Hasta el lugar se desplazó una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como la Guardia Civil de Tráfico y el Servizo Municipal de Emerxencias de Cambre.