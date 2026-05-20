Herido grave un motorista que colisionó contra otro vehículo en Paderne de Allariz (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido grave tras colisionar contra otro vehículo en la carretera OU-101, a su paso por el municipio ourensano de Paderne de Allariz, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El accidente ocurrió sobre las 4.15 horas de la madrugada de este miércoles, cuando un particular llamó a Emergencias para informar de que un motorista había chocado contra otro vehículo en el kilómetro 9 de la OU-101, en la zona de Solbeira.

Los gestores del CIAE movilizaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de O Pereiro de Aguiar y a los servicios de mantenimiento de la carretera.

Una vez en el lugar, los servicios de Emergencias confirmaron que el motorista herido estaba en estado grave, y fue evacuado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.