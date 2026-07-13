Herido de gravedad un motorista en un accidente en Oia (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en el municipio pontevedrés de Oia.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 17,17 horas a la altura del punto kilométrico 29 de la carretera PO-552, que une Vigo y Tui.

El accidente consistió en una colisión frontolateral entre la motocicleta y un turismo, cuyo conductor resultó ileso.