Herido un menor tras ser atropellado en la N-550 a su paso por Padrón (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona menor de edad resultó herida tras ser atropellada por un vehículo en la N-550, a su paso por el municipio coruñés de Padrón.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 08.00 horas de este lunes y fueron varias personas las que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Policía Local y el GES de Padrón.